A Trecastagni torna il Festival Vulcani – Etna 2025 | tra scienza teatro e identità

A Trecastagni torna il Festival Vulcani – Etna 2025, un evento unico nel suo genere che unisce scienza, teatro e identità in un viaggio affascinante tra le viscere della Terra. Dal 27 al 29 giugno, questa terza edizione promossa dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio trasformerà il paese in un palcoscenico di emozioni e conoscenza, invitando tutti a scoprire i misteri e la bellezza dei vulcani. Un’occasione imperdibile per immergersi nel cuore dell’Etna e della nostra cultura.

Dal 27 al 29 giugno Trecastagni ospiterà la terza edizione del Festival Vulcani – Etna, una manifestazione che intreccia scienza, cultura e narrazione per raccontare il mondo dei vulcani e l’impatto che essi esercitano sull’immaginario collettivo. Promosso dalla Fondazione Trecastagni Patrimonio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - A Trecastagni torna il Festival Vulcani – Etna 2025: tra scienza, teatro e identità

In questa notizia si parla di: trecastagni - vulcani - festival - etna

Ecco il programma della terza edizione del Festival Vulcani. L'unica manifestazione in Italia totalmente dedicata alle terre vulcaniche. Vi aspettiamo fra poche settimane a Trecastagni, dal 27 al 29 giugno. Continueremo a divulgare conoscenze e a raccontare l Vai su Facebook

A Trecastagni torna il Festival Vulcani – Etna 2025: tra scienza, teatro e identità; Festival Vulcani. Ritorna a Trecastagni, dal 27 al 29 giugno, l'evento dedicato alle terre vulcaniche; Trecastagni / Festival Vulcani per promuovere la conoscenza del territorio e raccontare i luoghi.

A Trecastagni torna il Festival Vulcani – Etna 2025: tra scienza, teatro e identità Si legge su cataniatoday.it: Nel programma anche un omaggio a Franco Battiato, con l’interpretazione di Rita Botto dei testi dedicati all’Etna.