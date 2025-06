A Torino chiude la scuola in carcere

A Torino, la chiusura della scuola nel carcere scuote l’intera comunità, sollevando un acceso dibattito sui diritti di riabilitazione e istruzione dei detenuti. Pesanti tagli minacciano una realtà che rappresenta un fulcro essenziale del percorso rieducativo, e il Comune scende in campo per difenderla. Una questione che pone al centro il valore della seconda possibilità e il ruolo dell’istruzione come strumento di rinascita. Servizio di Giorgia Bresciani.

Pesanti tagli alla scuola del carcere di Torino e anche il Comune scende in campo in difesa di una realtà che incarna in pieno il fine rieducativo della pena. Servizio di Giorgia Bresciani.

