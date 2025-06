a terracina la xii edizione di mangiare con gusto

A Terracina torna con entusiasmo la XII edizione di "Mangiare con Gusto", un evento imperdibile che celebra le eccellenze gastronomiche del nostro territorio. Questa rassegna, trasmessa anche su Alma TV, è un viaggio tra sapori autentici e tradizioni culinarie di qualità . Organizzata dall’Associazione Eccellenze d’Italia, rappresenta un’occasione unica per scoprire, assaporare e valorizzare i tesori della nostra cultura gastronomica. Prepariamoci a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna del gusto e della scoperta.

