A Taormina c'è Superman! Tutti pazzi per Henry Cavill bambini compresi

(askanews) – Delirio Superman a Taormina. L'attore britannico Henry Cavill, che ha interpretato diverse volte al cinema il supereroe, ha sfilato sul red carpet firmando tanti autografi e concedendosi per foto e selfie con il pubblico. «It's so wonderful to be here in Taormina», ha detto, ed «è davvero speciale essere tornato», riferendosi a quando venne qui nel 2013 per presentare proprio al festival, quell'anno come ora sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, L'uomo d'acciaio (Man of Steel), di Zack Snyder. Cavill, tra gli ospiti della 71esima edizione, è venuto a Taormina per premiare il celebre produttore Charles Roven, che produsse anche quel film.