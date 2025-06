A Spazio Cultura La trilogia del male | incontro con lo scrittore Antonio Masullo

Giovedì 19 giugno alle ore 17:30, Spazio Cultura Libreria Macaione ospiterà la presentazione de "La trilogia del male" di Antonio Masullo, un affascinante viaggio attraverso i misteri e le simbologie oscure del Nazismo. Un’occasione unica per scoprire come questi tre romanzi si intreccino tra storia e occultismo, offrendo uno sguardo profondo e provocatorio. All'incontro sarà...

Giovedì 19 giugno alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, verrà presentato il libro di Antonio Masullo "La trilogia del male" che comprende in un unico volume i tre romanzi sulla simbologia occulta del Nazismo: "Shoah", "Mafalda di Savoia" e "Maria Orsic".

