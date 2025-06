A salvare i passeggeri è stato l' intervento eroico di un cameriere che si è accorto appena in tempo del danno alla finestra

Un cameriere coraggioso, che ha immediatamente intuito il pericolo e intervenuto con prontezza, a salvare i passeggeri 232 da una potenziale tragedia. Quella domenica 8 giugno, a bordo della lussuosa Symphony of the Seas, un frammento di vetro ha rischiato di trasformare una giornata di relax in un incubo. È stato il sangue freddo di un eroe silenzioso a fare la differenza, dimostrando che il coraggio può nascere anche nei momenti più inattesi.

U na tranquilla giornata in crociera ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Domenica 8 giugno, a bordo della lussuosa Symphony of the Seas della compagnia Royal Caribbean, un enorme pannello di vetro si è improvvisamente staccato da una finestra panoramica di un ristorante e si è schiantato sulle sdraio della piscina sottostante. Nessuno è rimasto ferito, ma non è stato solo il caso a proteggere i passeggeri: è stato il sangue freddo di un cameriere a cambiare il corso degli eventi. E il tutto è stato documentato da una passeggera, Tytti Tuliainen, travel content creator, che ha pubblicato il video dell’accaduto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A salvare i passeggeri è stato l'intervento eroico di un cameriere, che si è accorto appena in tempo del danno alla finestra

