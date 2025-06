A Roma nord tornano i lupi Gli esperti | Nessuna paura ma tenerli lontani dai rifiuti

a Roma Nord tornano i lupi: gli esperti rassicurano, nessuna paura, ma è fondamentale tenerli lontani dai rifiuti. L’avvistamento, avvenuto alle prime luci dell’alba tra via Pedrengo e i suoi dintorni, ricorda che questi animali stanno tornando a essere parte del nostro ambiente. Mentre sono rari, i lupi sono un segno di un ecosistema in evoluzione. Gli esperti ci invitano alla prudenza e a rispettare il loro spazio, perché la convivenza è possibile.

Un lupo è stato avvistato nei pressi di Roma Nord mentre si aggirava tra i rifiuti in cerca di cibo. L'animale è stato fotografato intorno alle ore 5.45 all'altezza del chilometro quattro di via Pedrengo. Si tratta di un fatto molto raro ma che ha dei precedenti, anche recenti, nella capitale e nel suo hinterland. I lupi nella città della lupa. Gli avvistamenti di lupi in città sono piuttosto rari, ma non impossibili. Nel 2024 un esemplare è stato fotografato, di notte, mentre passeggiava tra le villette di Cerveteri. Sempre nello stesso anno una giovane femmina è stata ripetutamente notata nel parco delle Sabine, a Porta di Roma.