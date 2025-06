A Roma la presentazione del libro Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta di Lucio Palazzo

Roma ha accolto con entusiasmo la presentazione di “Divinae Follie”, l’ultimo libro di Lucio Palazzo che ripercorre le vibranti storie della generazione degli anni Novanta. Un evento ricco di emozioni, moderato da Alberto Matano e Nunzia De Girolamo, con la partecipazione speciale della famiglia Mastrogiacomo, protagonisti del racconto. Tra amici e ospiti, la serata ha celebrato un’epoca indimenticabile, lasciando tutti con il desiderio di rivivere quei momenti magici. La nostalgia si trasforma in un’opportunità per riscoprire la propria storia.

ROMA – Grande festa ieri, 11 giugno, presso il Roody Studios di Roma per la presentazione di "Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta, il nuovo libro di Lucio Palazzo, disponibile in libreria e negli store online. A moderare l'evento sono stati Alberto Matano e Nunzia De Girolamo, con la partecipazione speciale di Titti e Leo Mastrogiacomo, famiglia protagonista del racconto. Tra gli ospiti e amici presenti anche Alessandro Greco, Bruno Vespa, Checco Zalone, Marco Carrara, Federica De Denaro, Giovanni Filippetto e tanti altri. Il battito frenetico di un'epoca, l'epica di una famiglia e di una generazione che, tra successi e cadute, fanno della notte il loro regno.

