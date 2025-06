A Roma due weekend senza metro C | bus sostitutivi a Roma

Roma si prepara a un'estate all'insegna dei lavori: nei weekend del 14-15 e del 21-22 giugno, la metro C sarà chiusa per permettere le ultime verifiche e consegnare una nuova importante tratta. Un momento di attesa che richiede pazienza, ma promette di migliorare la mobilità della capitale. Restate sintonizzati: tra novità e sfide, la città si reinventa per offrire un servizio sempre più efficiente e sostenibile.

Entro fine luglio dovrà essere tutto pronto per consegnare le stazioni e la nuova tratta T3 della metro C di Roma. Per questo, nel week end del 14 e 15 giugno e in quello successivo, 21 e 22 giugno, la linea metropolitana rimarrà chiusa per l’intera giornata. Test sulla metro C Da mesi. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - A Roma due weekend senza metro C: bus sostitutivi a Roma

