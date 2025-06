a processo due uomini accusati di aver venduto cocaina a liam payne prima della sua morte

Due uomini si preparano al processo con l’accusa di aver venduto cocaina a Liam Payne prima della sua tragica dipartita. La conferma arriva dai procuratori argentini, che indicano i coinvolti come Braian Nahuel Paiz e Ezequiel David Pereyra, accusati di reati di droga legati alla morte dell’ex membro dei One Direction, avvenuta nel 2024. Una vicenda angosciante che scuote il mondo dello spettacolo e pone ancora una volta l’attenzione sulla lotta alle sostanze illegali.

I procuratori argentini hanno confermato che il cameriere Braian Nahuel Paiz e il dipendente dell’hotel Ezequiel David Pereyra saranno processati per reati di droga relativi alla morte di Liam Payne, avvenuta il 16 ottobre 2024, “in stato di accertata intossicazione da cocaina, alcol e psicofarmaci”. L’ex membro dei One Direction ha perso la vita a 31 anni, dopo essere precipitato dal terzo piano dell’hotel CasaSur Palermo a Buenos Aires. L’incidente è stato causato da politrauma ed emorragia interna ed esterna, ed è stato inoltre accertato che l’uomo aveva assunto alcol etilico in una concentrazione fino a 2,7 grammi per litro, oltre a cocaina, metilecgonina, benzoilecgonina, cocaetilene e sertralina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it