A Pontremoli e in Trentino la preparazione della Carrarese verso la serie B

CARRARA – Serie B, l a Carrarese di mister Calabro (confermato fino al 2027) svolgerà la prima fase del ritiro estivo, dal 15 al 25 luglio allo stadio comunale Lunezia di Pontremoli e alloggerà all’Hotel Napoleon. Gli azzurri, proseguiranno la preparazione verso la prossima stagione, in una seconda fase di ritiro estivo, in programma a partire dal 28 luglio e sino all’8 agosto 2025, in Trentino Alto- Adige, al campo sportivo comunale di Castelvecchio Caldaro, in provincia di Bolzano, alloggiando in quel periodo all’Hotel Weingarten a San Paolo Appiano. Il club di Piazza Vittorio Veneto rivolge i più sinceri ringraziamenti al sindaco, all’amministrazione comunale di Pontremoli, alla società Fc Lunigiana Pontremolese 1919, allo staff dell’Hotel Napoleon e a tutta la comunità di Pontremoli, per la calorosa accoglienza, e la disponibilità dimostrata in questi anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it