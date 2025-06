A Pontecagnano torna la Festa di Sant’Antonio | il programma religioso e civile

trasforma Pontecagnano Faiano in un crocevia di emozioni e tradizioni. Dal rito religioso alle iniziative civili, la festa rappresenta un momento di unione e di gioia per tutta la comunità, invitando residenti e visitatori a condividere momenti indimenticabili all'insegna della fede e della convivialità.

La comunità di Pontecagnano Faiano si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più attesi del calendario liturgico e popolare: la Festa di Sant'Antonio di Padova, in programma dal 12 al 15 giugno presso la Parrocchia a lui dedicata. Un evento che intreccia devozione, cultura e socialità, e che.

Festa di Sant’Antonio a Pontecagnano Faiano: musica e comicità con “Star is Born” dal 12 al 15 giugno Vai su Facebook

