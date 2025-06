A Piana degli Albanesi prende vita Una Banca del Tempo

A Piana degli Albanesi nasce un’iniziativa innovativa per rafforzare il senso di comunità: la nuova Banca del Tempo, "Insieme - ore per Hora", sarà presentata sabato 14 giugno nel suggestivo teatro del Seminario Diocesano. Un’occasione speciale per scoprire come il valore del tempo condiviso possa unire e sostenere i cittadini, promuovendo solidarietà e collaborazione. Non mancate a questa importante giornata che segna un passo avanti verso una società più coesa e solidale.

Sabato 14 giugno, a Piana degli Albanesi, verrà presentata la nuova Banca del Tempo, denominata "Insieme - ore per Hora". La cerimonia si svolgerà presso il teatro del Seminario Diocesano della cittadina in provincia di Palermo, alle ore 17,30. Promotori della nascita della BdT alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - A Piana degli Albanesi prende vita "Una Banca del Tempo"

