a petto nudo e cosparsi di farina la protesta di ultima generazione a roma

pelle coperta di farina, si sono confrontati con il Ministero dell’Agricoltura in una protesta simbolica e senza mezzi termini. Un gesto incisivo che mira a scuotere le coscienze e richiamare l’attenzione sulle criticità del settore agricolo italiano. La loro audace manifestazione dimostra come, a volte, solo il coraggio possa spingere i vertici a rispondere alle emergenze che riguardano il nostro cibo e il nostro futuro.

Questa mattina, intorno alle 10, davanti al ministero dell’agricoltura, in via XX Settembre, sette persone di Ultima Generazione, aderenti alla campagna 'Il Giusto Prezzo', hanno inscenato un'azione di forte impatto visivo e simbolico per denunciare l’inazione del governo. A petto nudo, con la. 🔗 Leggi su Romatoday.it