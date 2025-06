A Perugia fare la spesa è partecipativo | ecco Birà il primo mercato di comunità

A Perugia nasce Birà, il primo supermercato partecipativo di Umbria, un innovativo mercato di comunità che rivoluziona il modo di fare la spesa. Situato in via Birago 49, Birà non è solo un luogo di acquisto diretto di prodotti locali e sani, ma anche uno spazio di incontro e scambio per la comunità. Un’esperienza unica che mette al centro il territorio, la sostenibilità e il senso di appartenenza: perché qui, il cibo diventa condivisione.

È il primo supermercato collaborativo di Perugia e dell'Umbria. Ha aperto ufficialmente, in via Birago 49: Birà è nato per garantire l'acquisto diretto e la vendita di prodotti alimentari e non, ma è anche molto più di un market: è uno spazio per la comunità, dedicato al cibo locale, sano e.

