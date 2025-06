A Papa Leone XIV un ricco dividendo da 13,8 milioni di euro più di Papa Francesco

Un sorprendente dividendo di 138 milioni di euro sta per arricchire Papa Leone XIV, superando di molto i 13,8 milioni assegnati a Papa Francesco nel 2024. I conti dello Ior, la banca del Vaticano, evidenziano un utile record di 32,8 milioni, in crescita del 7%. Un risultato che sottolinea la solidità finanziaria della Santa Sede e il suo potenziale impegno verso nuove iniziative e progetti futuri.

Un ricco dividendo sta per arrivare nelle casse di Papa Leone XIV, pari a 13,8 milioni di euro. Lo affermano i conti dello Ior, l'Istituto per le Opere di Religione, ovvero la banca del Vaticano, che ha chiuso il 2024 con un utile in aumento del 7% a 32,8 milioni di euro, favorito da una crescita del margine di interesse e delle commissioni. La cifra è lievemente superiore a quella girata a Papa Francesco nel 2024 per i risultati di bilancio del 2023; l'anno scorso era di 13,6 milioni. I conti nel dettaglio. Il margine di interesse è cresciuto del 5,8%, mentre quello commissionale e di intermediazione rispettivamente del 13,2% e del 3,6% rispetto al 2023.

