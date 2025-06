A Palermo in un istituto comprensivo 57 adulti tornano tra i banchi per la licenza media e la quinta elementare

A Palermo, un'onda di speranza e opportunità si rinnova all'Istituto Comprensivo Giuliana Saladino, dove 57 adulti tornano tra i banchi per ottenere la licenza media e la quinta elementare. Un momento di grande emozione, che testimonia come l'istruzione sia un diritto per tutti, indipendentemente dall’età. Questi coraggiosi candidati stanno dimostrando che mai è troppo tardi per inseguire i propri sogni e guardare al futuro con entusiasmo.

All’istituto comprensivo Giuliana Saladino, a Palermo, sono iniziati ieri gli esami con la prova di lingue straniere, segnando un momento speciale non solo per le studentesse e gli studenti che concludono il ciclo scolastico, ma anche per 57 candidati esterni adulti. Questi ultimi stanno affrontando le prove scritte per conseguire la licenza media e la quinta elementare, un traguardo che rappresenta un importante passo verso la crescita personale e sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

