A Narni la seconda edizione del Memorial Moreno Gubbiotti | le sfide in programma

Dal 13 al 15 giugno, Narni si anima con la seconda edizione del “Memorial Moreno Gubbiotti,” un evento che celebra la passione e l’amore per il calcio, onorando la memoria di un grande uomo e presidente. Organizzato dal Comune e dalla Asd Narnese, il torneo promette sfide emozionanti e momenti di solidarietà. Un’occasione imperdibile per tutta la comunità di vivere lo spirito sportivo e mantenere vivo il ricordo di Moreno Gubbiotti.

Il Comune di Narni e la Asd Narnese, dal 13 al 15 giugno, organizzano la seconda edizione del “Memorial Moreno Gubbiotti”. Si tratta di un appuntamento dedicato all’indimenticato ex presidente della Narnese, scomparso il 24 giugno del 2018. Il torneo si svolgerà allo stadio comunale di Narni al. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - A Narni la seconda edizione del “Memorial Moreno Gubbiotti”: le sfide in programma

organizzano II° MEMORIAL MORENO GUBBIOTTI 13 - 14 -15 GIUGNO 2025 Stadio "M. Gubbiotti di Narni" Inizio Torneo Triangolare U16

