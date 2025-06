A Napoli tutti pazzi per Kevin De Bruyne E c' è già la statuina

A Napoli, tutti sono pazzi per Kevin De Bruyne, che con il suo arrivo ha già conquistato il cuore dei tifosi. Il campione belga, giunto a parametro zero dal Manchester City, porta con sé esperienza e classe, pronti a rilanciare le ambizioni azzurre sia in Serie A che in Champions League. Sotto il Vesuvio, sperano che possa ripercorrere le orme di grandi icone del passato, consolidando il suo legame con la città e la squadra.

AGI - Il Napoli ha ufficializzato l'ingaggio di Kevin De Bruyne, che arriva a parametro zero dopo la separazione consensuale con il Manchester City di Pep Guardiola. Un acquisto di grande rilievo per la squadra campione d'Italia, in vista della prossima stagione e della difesa del titolo nazionale, oltre che dell'impegno in Champions League. Sotto il Vesuvio sperano che il nativo di Drongen, nelle Fiandre orientali, possa ripercorrere le orme di altri due altri recenti pilastri della nazionale dei Diavoli Rossi, Dries Mertens e Romelu Lukaku, che guiderà l'attacco azzurro anche l'anno prossimo.

Napoli, apertura totale di Kevin De Bruyne al trasferimento: trattativa in fase avanzatissima, lo annuncia Di Marzio - Kevin De Bruyne si apre al trasferimento al Napoli, con trattative in fase avanzata. Lo conferma il giornalista Gianluca Di Marzio, annunciando che il club partenopeo è sempre più vicino a portare il centrocampista belga in Italia.

