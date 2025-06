A Napoli nord due omicidi in 2 giorni si indaga su collegamenti tra agguati di Afragola e Cardito

Due giorni, due omicidi, e Napoli Nord si agita tra interrogativi e misteri. Le indagini puntano a svelare un possibile filo conduttore tra gli agguati di Afragola e Cardito, lasciando la comunità in tensione e con molte domande senza risposta. La scena criminale si fa sempre più intricata: cosa c’è dietro questi brutali gesti? Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata indagine.

Gli investigatori indagano su un possibile collegamento tra gli omicidi di Pasquale Buono e Antonio Vitale, uccisi a distanza di un giorno nell'area sotto il controllo del clan Pezzella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

