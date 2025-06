A Milano inaugura il primo Flower Kiosk di Instagram

a Milano inaugura il primo flower kiosk di Instagram, un innovativo spazio dedicato ai fiori promosso dal social più celebre al mondo. Dal 12 al 15 giugno in piazza XXIV Maggio, il Flower Kiosk non sarà solo un’esposizione floreale ma anche un’occasione per sensibilizzare adolescenti e genitori sui rischi di Internet, con oltre 50 strumenti di protezione e controllo accessibili a famiglie e utenti, per un’esperienza più sicura e consapevole nel mondo digitale.

Uno spazio dedicato ai fiori: a organizzarlo il social di Meta più celebre. Dal 12 al 15 giugno a Milano si potrà visitare il Flower Kiosk di Instagram. In piazza XXIV Maggio infatti lo spazio sarà dedicato alla sensibilizzazione di adolescenti e genitori sull'uso e sui rischi di Internet. Si tratta di uno dei tanti impegni presi dal social, che ad oggi vanta oltre 50 strumenti di protezione e controllo. Questi sono accessibili a famiglie e ragazzi, dove l'impegno si rafforza ulteriormente con il lancio dei nuovi Account per Teenager. Questi sono già disponibili su Instagram, e arriveranno anche su Facebook e Messenger.

