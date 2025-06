A Milano i reati calano a picco | lo dice anche Piantedosi

A Milano, i reati stanno registrando un calo significativo, una buona notizia che trova conferma sia nelle statistiche ufficiali sia nelle parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto giovedì mattina al Comitato per l’ordine pubblico. Un segnale positivo per la città e per i cittadini, che dimostra l’efficacia delle politiche di sicurezza adottate. Un trend che, se si dovesse continuare, potrebbe rappresentare un punto di svolta nel contrasto alla criminalità urbana.

I reati a Milano? Sono in calo. Lo dicono le statistiche e, giovedì mattina, lo ha confermato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, uomo di centrodestra, durante il Comitato per l'ordine pubblico che, come ogni settimana, si è tenuto in prefettura.

Femminicidi, in Italia nessun boom e patriarcato, fenomeno in continuo calo, nel 2024 morti 206 uomini e 113 donne; anche a Milano reati in discesa - Nel 2024, i femminicidi in Italia sono in costante diminuzione, con 113 donne e 206 uomini morti, e anche a Milano i reati sono in calo.

