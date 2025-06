A Milano esiste un bar molto diverso da tutti gli altri

A Milano, tra il fascino del Duomo e le strade vivaci, si nasconde un locale davvero speciale: il bar ‘Girevole’ in via Hoepli 3D. Questo spazio unico, nato dall’Associazione San Fedele, è un punto di ritrovo aperto a tutti, anche a chi vive in strada. Solo due sere alla settimana, ospita incontri autentici fatti di chiacchiere e solidarietà, dimostrando che il vero spirito milanese risiede nell’accoglienza e nella condivisione.

Milano – A due passi dal Duomo, in via Hoepli 3D, c’è il bar ‘Girevole ’, chiamato così perché è un locale di convivialità e di incontro aperto a tutti, anche a persone senza fissa dimora. Creato dall' Associazione San Fedele con l’obiettivo di dare l’opportunità di incontrarsi, stare insieme, fare due chiacchiere bevendo qualcosa anche a chi è senza casa, il bar è aperto solo il mercoledì e venerdì sera, dalle 18.30 alle 23, e non è un pubblico esercizio come tutti gli altri. Oltre alla somministrazione di bevande rigorosamente analcoliche, organizza giochi come il karaoke o la tombola, ma soprattutto è un ritrovo per utenti con e senza dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Milano esiste un bar molto diverso da tutti gli altri

