A maggio raddoppiati i casi morbillo | scatta l' allerta per l' estate

A maggio, i casi di morbillo in Italia sono quasi raddoppiati rispetto al mese precedente, gettando un’ombra sull’estate ormai alle porte. La crescente diffusione, alimentata dai maggiori spostamenti e da un calo delle vaccinazioni, rappresenta una seria minaccia per la salute pubblica. Con le festività e le vacanze in arrivo, è fondamentale rafforzare le misure di prevenzione e sensibilizzare sulla vaccinazione. È il momento di agire per proteggere tutti, soprattutto i più giovani.

Il morbillo continua a rappresentare una minaccia ed i casi in Italia sono in aumento. Nel mese di maggio, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), i casi sono quasi raddoppiati rispetto al mese precedente. La causa sta anche nei maggiori spostamenti legati alle recenti festività, ma la recrudescenza è pericolosamente legata al calo delle vaccinazioni. In vista delle vacanze.

