A Los Angeles non stanno cadendo fulmini a ciel sereno.

a Los Angeles, i fulmini non sono più soltanto un fenomeno atmosferico, ma un simbolo delle tensioni profonde che attraversano gli Stati Uniti. Quello che sta accadendo ora è il frutto di anni di surriscaldamento sociale e politico, nascosto sotto la superficie, pronto a esplodere. È un momento di svolta che richiede attenzione e riflessione, perché i cambiamenti in atto potrebbero ridisegnare il volto del Paese.

Quanto sta accadendo a Los Angeles, California e, in maniera meno evidente, negli altri Stati Uniti d'America, non può essere considerato alla stregua di una folata di vento forte, levatasi dove un minuto prima non se ne avvertiva nemmeno un alito.Tenuti strategicamente in ombra da una copertura opaca – in tutti i sensi – le tensioni razziali in quella parte meridionale degli States si stavano trascinando da anni, per arrivare a questi giorni, divenendo sempre più violente. Così il mondo sta prendendo atto che, soprattutto a Los Angeles, impazza una vera e propria azione di guerra, questa volta civile, ma anche a Miami, nella vicina Florida, la situazione non é molto diversa, cosi come a San Francisco e altre città insistono verso sud.