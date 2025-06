A Lioni il gusto fa il giro del mondo | dal 14 al 16 giugno arriva l’International Street Food

A Lioni, il gusto fa il giro del mondo! Dal 14 al 16 giugno, Piazza San Rocco si trasforma nel cuore pulsante dell'International Street Food, un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo. Tre giorni di sapori autentici, profumi irresistibili e culture diverse, tutti da scoprire gratuitamente. Non perdere questa occasione unica di immergerti in un viaggio gastronomico senza confini, perché il meglio del cibo di strada ti aspetta proprio qui.

Tre giorni di sapori, profumi e culture diverse animeranno Piazza San Rocco con l'attesissima tappa dell'International Street Food, in programma il 14, 15 e 16 giugno. Un evento imperdibile per gli amanti del buon cibo, con ingresso gratuito.

