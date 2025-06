A Lecce scienziati a confronto su biodiversità e clima per capire il costo invisibile della crisi ecologica

A Lecce, scienziati di tutto il mondo si confrontano su biodiversità e clima per svelare il costo invisibile della crisi ecologica. Un evento cruciale che mira a comprendere come le risposte degli ecosistemi influenzeranno economia e società nei decenni a venire. Attraverso questa riflessione condivisa, si aprono nuove strade per affrontare con consapevolezza e determinazione le sfide ambientali che ci attendono.

LECCE - Quanto inciderà la risposta della biodiversità al cambiamento climatico sulla nostra economia e sulla società nei prossimi decenni? Questo la domanda che ha animato il workshop internazionale previsto per oggi e domani in città, dal titolo “Biodiversity and ecosystem responses to climate. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - A Lecce scienziati a confronto su biodiversità e clima per capire il costo invisibile della crisi ecologica

In questa notizia si parla di: lecce - biodiversità - scienziati - confronto

AEROSPAZIO, IMPRESE E SCIENZIATI USA IN PUGLIA CON IL DISTRETTO TECNOLOGICO AEROSPAZIALE: LA TAPPA A UNISALENTO Imprese, ricercatori e docenti universitari dagli Stati Uniti alla Puglia per far crescere il settore dell’aerospazio. Il Dist Vai su Facebook

A Lecce scienziati a confronto su biodiversità e clima per capire il costo invisibile della crisi ecologica; A Lecce scienziati a confronto su biodiversità e clima per capire il costo invisibile della crisi ecologica; Lecce: Notizie ed Eventi a Lecce.