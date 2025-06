A Genova cani e altri animali a rischio per le esche avvelenate | bonificate due aree della città

A Genova, la sicurezza dei nostri amici a quattro zampe è al centro dell’attenzione: grazie al rapido intervento del nucleo cinofilo antiveleno della Regione Liguria, due aree potenzialmente a rischio sono state bonificate con successo. Sebbene nessuna sostanza sospetta sia stata rilevata, la vigilanza resta alta per proteggere cani e altri animali da minacce invisibili. La tutela del nostro patrimonio animale è una priorità: scopri come continuano le attività di prevenzione e tutela.

A Genova due aree potenzialmente a rischio sono state bonificate dalle esche avvelenate grazie all'intervento del nucleo cinofilo antiveleno della Regione Liguria. Nessuna sostanza sospetta è stata trovata, ma resta alta l'attenzione per cani e gli altri animali.

Bocconi avvelenati: dopo le segnalazioni, avviato il monitoraggio; Bocconi avvelenati a Villa Gavotti; Canile Montecontessa: parte il bando che premia la qualità del servizio e il benessere degli animali.

