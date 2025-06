A fuoco l’ex capannone Costaguta a Voltri | sul posto i vigili del fuoco

Un incendio improvviso ha coinvolto l’ex capannone Costaguta a Voltri, richiamando l’attenzione della comunità e delle autorità locali. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con risorse specializzate, pronti a domare le fiamme e a tutelare la sicurezza di tutti. Le cause rimangono ancora ignote, ma l’intervento rapido ha evitato conseguenze più gravi. Rimaniamo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda.

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio all’interno dell’ex capannone Costaguta, nell’area dei vecchi cantieri navali di Voltri. Le cause sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte e dal carro aria, il mezzo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - A fuoco l’ex capannone Costaguta a Voltri: sul posto i vigili del fuoco

