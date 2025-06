A Foggia 40 km di piste ciclabili appello dei Cicloamici al Comune | La rete c' è ora serve farla vivere

A Foggia, 40 km di piste ciclabili rappresentano un patrimonio prezioso che ora necessita di essere valorizzato e animato. La Fiab Cicloamici Foggia lancia un appello alla Sindaca e all’Amministrazione Comunale affinché si impegnino con urgenza per promuovere la mobilità sostenibile, rendendo la rete ciclabile un vero motore di cambiamento urbano. Negli ultimi anni, grazie ai fondi del...

La Fiab Cicloamici Foggia rivolge un appello pubblico alla Sindaca di Foggia e all’Amministrazione Comunale affinchĂ© si attivino, con determinazione e urgenza, per promuovere l’uso della bicicletta e incentivare la mobilitĂ sostenibile in cittĂ . "Negli ultimi anni, grazie ai fondi del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - A Foggia 40 km di piste ciclabili, appello dei Cicloamici al Comune: "La rete c'è, ora serve farla vivere"

In questa notizia si parla di: foggia - appello - piste - ciclabili

BOTTE E TORTURE Pestaggio in piazza Mercato a Foggia, possibile patteggiamento in appello per i tre imputati Vai su Facebook

Mobilità sostenibile, FIAB Cicloamici Foggia: La rete ciclabile c'è. Ora servono comunicazione, eventi e incentivi per farla vivere; A Foggia una biciclettata per scoprire e monitorare la rete ciclabile cittadina; Cittadella della Giustizia a Foggia, da un anno tutto pronto per la realizzazione del progetto.

Mobilità sostenibile, FIAB Cicloamici Foggia: "La rete ciclabile c'è. Ora servono comunicazione, eventi e incentivi per farla vivere" foggiacittaaperta.it scrive: FIAB Cicloamici Foggia rivolge un appello pubblico alla Sindaca di Foggia e all’Amministrazione Comunale affinché si attivino, con determinazione e urgenza, per promuovere l’uso della bicicletta e inc ...