A due anni dalla morte di Silvio Berlusconi il ricordo della Brianza ma non solo

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il ricordo della Brianza e non solo si fa vivo tra omaggi e testimonianze di stima. Il fondatore di Forza Italia e the presidente dei miracoli, che nel 2022 portò il Monza in Serie A, rimane una figura iconica e influente. Oggi, giovedì 12 giugno, i familiari lo commemorano ad Arcore, in Villa San Martino, in un momento di sincero ricordo e celebrazione della sua straordinaria eredità.

