A Dubai Zegna è rimasta fedele a sè stessa

Zegna, una maison che ha fatto della sobrietà la sua firma, ha scelto una location sorprendente per la sua sfilata Summer 26: l'Opera di Dubai, trasformata per l'occasione in quella che la maison ha ribattezzato Villa Zegna. Un evento epocale, la prima sfilata del marchio fuori dall'Italia in oltre un secolo, che è sembrato quasi una dichiarazione d'intenti. Zegna ha messo alla prova il suo linguaggio di lusso discreto in un contesto che, per natura, è sinonimo di opulenza. Più che un semplice show, la sfilata è stata una sorte di visione culturale proiettata nel futuro. Dubai non è stata trattata come una scenografia, ma come un territorio da esplorare e reinterpretare.