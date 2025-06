A Copreno arriva l’asilo aziendale

A Copreno sta per nascere un innovativo polo per l’infanzia, un progetto che promette di rivoluzionare l’offerta educativa per i più piccoli. Posizionato strategicamente sulla via Trieste, vicino alla Nazionale dei Giovi, il nuovo asilo aziendale nascerà entro l’estate, gestito da Isa Kids srl in convenzione con il Comune. Un passo importante verso un futuro più inclusivo e attento alle esigenze delle famiglie della zona.

Dovrebbero partire entro l’estate i lavori per realizzare il nuovo “polo per l’infanzia“ a Copreno, sulla via Trieste, a ridosso della Nazionale dei Giovi, che sarà realizzato e gestito da una società privata in convenzione con il Comune. La nuova struttura educativa che coprirà la fascia d’età da 0 a 6 anni (nido e scuola d’infanzia) è stata messa a bando pubblico e assegnata alla società Isa Kids srl, legata a Isa Spa, storica azienda di produzione di tessuti che ha sede proprio nella frazione di Lentate. L’obiettivo è di essere pronti per partire dall’ anno scolastico 2026-2027. Con il bando, il Comune ha assegnato in diritto di superficie per 50 anni un’area complessiva di 7. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Copreno arriva l’asilo aziendale

In questa notizia si parla di: copreno - arriva - asilo - aziendale

Daniela ha 37 anni, vive a Lecco, in Lombardia. Lavora come addetta alle pulizie, il marito è un operaio. Hanno due figli, la più piccola va all’asilo, il maggiore frequenta le medie. Hanno anche un mutuo da pagare, e non è facile arrivare a fine mese. Come ta Vai su Facebook