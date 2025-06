A Como il paradosso del cartello | vieta l’occupazione ma blocca il passaggio alla fontana

In un borgo intrappolato tra paradossi e segnaletiche abbandonate, una cittadina esasperata denuncia cartelli stradali che sembrano più ostacoli che indicazioni. La fontana, ormai una vasca di rifiuti, è l’ennesima prova di questa confusione: lavori previsti solo per il 3 giugno, ma i cartelli restano immutati. È il caso di chiedersi: chi tutela davvero i cittadini da queste ingiustizie silenziose?

Una cittadina esasperata segnala la presenza di cartelli stradali abbandonati che bloccano il passaggio di passeggini e carrozzine. La fontana? Una vasca per rifiuti. E i lavori? Previsti solo la giornata del 3 giugno, ma il cartello resta lì.

