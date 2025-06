A Christmas Carol | Robert Eggers dirigerà il remake con Willem Dafoe nei panni di Scrooge

Se le trattative andranno a buon fine, il prossimo progetto di Robert Eggers promette di rivoluzionare il classico di Dickens, con Willem Dafoe nel ruolo di Scrooge. Dopo tre collaborazioni di successo, il sodalizio tra regista e attore potrebbe raggiungere nuove vette, portando sul grande schermo una versione unica di A Christmas Carol. La curiosit√† cresce: sar√† questa la volta che Eggers sorprender√† ancora di pi√Ļ il pubblico? Solo il tempo potr√† svelarlo.

Secondo quanto riportato da Variety, sembra che nel futuro di Robert Eggers ci sarà un nuovo adattamento di A Christmas Carol, popolarissimo racconto di Charles Dickens. Non solo, a interpretare il ruolo di Scrooge nel film prodotto da Warner Bros. potrebbe esserci Willem Dafoe, sodale collaboratore del regista. Sebbene al momento non ci siano altri nomi legati al progetto in questa fase iniziale di sviluppo, il nome di Dafoe nei panni del cattivo della storia è emerso subito, data la collaborazione tra lui ed Eggers dura ormai da anni.

prima c'erano gli attori per i film di eggers, ora li fa tutti dafoe cit Vai su X

