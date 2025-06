A Christmas Carol | A Robert Eggers la nuova versione Warner bros

Immergetevi in un Natale da brivido con la nuova versione di "A Christmas Carol" diretta da Robert Eggers, il maestro del horror. Warner Bros. porta sul grande schermo un classico intramontabile rivisitato con un tocco oscuro e affascinante. Questa attesissima produzione promette di trasformare il celebre racconto di Dickens in un’esperienza cinematografica unica e sorprendente. Restate sintonizzati per scoprire come Eggers darà vita a questo capolavoro senza tempo.

Lo specialista in genere horror Robert Eggers dirigerĂ un nuovo adattamento del romanzo A Christmas Carol per la Warner bros. Un articolo del the Hollywood Reporter questa mattina ha riferito che un nuovo adattamento del classico di Charles Dickens " A Christmas Carol " (o da noi noto come Canto di Natale) è in arrivo in casa Warner bros. Pictures, e che Robert Eggers è in procinto di ottenere il via libera per la regia. La fonte ha inoltre affermato che Eggers produrrĂ il progetto insieme a Chris Columbus ed Eleanor Columbus per Maiden Voyage. Di recente Eggers ha portato in sala il remake dell'horror classico Nosferatu, prima ancora ha ottenuto una serie di recensioni entusiastiche per film acclamati come The Northman, The Lighthouse e The Witch, Prossimamente, invece, sarĂ sul set di un film sui lupi mannari dal titolo " Werwulf " non proprio film natalizi insomma.