a che punto sono le norme italiane contro le false recensioni online

Le norme italiane contro le false recensioni online sono ancora in fase di definizione, tra ostacoli e revisioni. Recentemente inserite nel disegno di legge per le PMI, queste misure mirano a tutelare bar, alberghi e ristoranti da recensioni manipolate, ma affrontano critiche dalla Commissione europea. La strada verso una regolamentazione efficace resta in salita, tra aspettative e sfide legislative. Ma quale sarà il futuro di queste norme?

√ą ancora tutta in salita la strada delle nuove norme approvate dal governo italiano per contrastare il mercato delle false recensioni online di bar, alberghi e ristoranti. Le misure sono state inserite nel disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, attualmente in commissione Industria al Senato. Ma ora sono al centro di una serie di osservazioni critiche e giudizi negativi arrivati dalla Commissione europea, che per la terza volta ha chiesto chiarimenti a Roma, visto che ¬ęle autorit√† italiane non hanno risposto in modo sufficiente alla richiesta di informazioni supplementari¬Ľ. Secondo Bruxelles, la nuova legge italiana si sovrapporrebbe infatti al Digital Service Act, il regolamento europeo sui servizi digitali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it