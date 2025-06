A Carmagnola To al via Samsara – Il ciclo delle idee | cultura e sociale per costruire il futuro con uno sguardo al passato

Dal 20 al 22 giugno 2025, Carmagnola si trasformerà in un vivace crocevia di cultura, idee e socialità con Samsara – Il ciclo delle idee. Un’occasione unica per riscoprire il passato, valorizzare il presente e costruire insieme un futuro sostenibile e consapevole. Un evento pensato per la comunità, dove ogni partecipante potrà contribuire a plasmare un domani migliore, partendo proprio dalle radici della nostra identità. Non perdere questa straordinaria esperienza di crescita condivisa.

Dal 20 al 22 giugno 2025, Carmagnola, in provincia di Torino ospiterà la rassegna Samsara – Il ciclo delle idee, un ciclo di eventi che – nelle intenzioni degli organizzatori – mette al centro la comunità, con l’obiettivo di generare legami, valorizzare competenze e accendere riflessioni condivise. Il progetto, promosso dal Comune con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, sotto la direzione artistica del giornalista Sebastiano Caputo, nasce dal basso. Negli scorsi mesi ha infatti coinvolto associazioni locali, enti del Terzo settore e soprattutto giovani, chiamati a partecipare attivamente alla progettazione e alla realizzazione dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: ciclo - carmagnola - samsara - idee

"Samsara - il ciclo delle idee", gli appuntamenti a Carmagnola a giugno - A giugno, Carmagnola ospita “Samsara – Il ciclo delle idee”, un programma che celebra le eccellenze piemontesi al servizio della nazione.

“Samsara – Il ciclo delle idee” a Carmagnola (To) dal 20 al 22 giugno 2025 Vai su X

Ultima tappa del Cammino per Samsara Fest con Giuseppe Culicchia e una grande partecipazione di pubblico Vai su Facebook

Samsara - il ciclo delle idee, gli appuntamenti a Carmagnola a giugno; 'Samsara il ciclo delle idee', il clou a giugno a Carmagnola; Carmagnola: a giugno prende il via “Samsara – Il ciclo delle idee”, rassegna culturale dedicata alle eccellenze piemontesi.

“Samsara il ciclo delle idee”: il 20, 21 e 22 giugno il clou a Carmagnola Come scrive tpi.it: Tra gli ospiti, il direttore del Giornale Vittorio Feltri, l'inviato della Stampa a New York Francesco Semprini, lo scrittore e direttore della Fondazione Circolo dei Lettori Giuseppe Culicchia ...