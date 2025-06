A Borgomanero arriva il Recruiting day | una giornata di colloqui 90 le posizioni aperte

Se sei alla ricerca di nuove opportunità professionali, segnati in agenda il 18 giugno a Borgomanero: arriva il Recruiting Day! Un’intera giornata dedicata a colloqui e selezioni per 90 posti di lavoro nelle aziende del territorio, tra metalmeccanico, tessile e molto altro. Non perdere questa occasione unica di incontrare i datori di lavoro e dare una svolta alla tua carriera: il futuro ti aspetta, occorre solo decidere di prenderlo in mano.

