A Bologna 54 atti di fine indagine per gli attivisti contro il genocidio

A Bologna, 54 atti di fine indagine segnano un momento cruciale per gli attivisti contro il genocidio, mentre migliaia di persone in tutto il mondo si mobilitano per chiedere la fine dell’assedio a Gaza. Nonostante le respinte via terra e mare, la loro voce non si spegne: un richiamo potente alla solidarietà e all’azione globale per fermare le ingiustizie. In questo scenario complesso, ogni passo conta e illumina la strada verso la giustizia.

Migliaia di attiviste e attivisti dimostrano in tutto il mondo per chiedere a gran voce la fine dell’assedio a Gaza e vengono respinti via terra e via mare. Nel mentre . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - A Bologna 54 atti di fine indagine per gli attivisti contro il genocidio

In questa notizia si parla di: fine - attivisti - bologna - atti

#Cronaca Manifestazione pro-Palestina, altre 22 persone rischiano il processo. Nei giorni scorsi la Procura ha notificato 32 avvisi di fine... Vai su Facebook

A Bologna 54 atti di fine indagine per gli attivisti contro il genocidio; Avvisi agli attivisti: issata la bandiera della Palestina sul Nettuno durante il presidio a Bologna; Occuparono i binari della stazione, fine indagine per 32 attivisti pro-Palestina.

A Bologna 54 atti di fine indagine per gli attivisti contro il genocidio Lo riporta ilmanifesto.it: Israele (Italia) Migliaia di attiviste e attivisti dimostrano in tutto il mondo per chiedere a gran voce la fine dell’assedio a Gaza e vengono respinti via terra e via mare.