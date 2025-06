A Boccadasse si festeggia Sant' Antonio con processione concerti e la fiera in corso Italia

A Boccadasse, la tradizione si rinnova con festeggiamenti vibranti in onore di Sant'Antonio: processioni suggestive, concerti coinvolgenti e una vivace fiera in corso Italia. Dopo il grande successo dell’anno scorso, nel 2025 la Fiera di Sant’Antonio torna a animare le strade di questo incantevole borgo. Domenica 15 giugno, dalle 8 alle 22, esplora i 85 banchi ricchi di merci e lasciati trasportare dall’atmosfera unica di questa celebrazione imperdibile.

