A Benevento lettere di sfratto firmate dall'esercito di Israele Ma è una iniziativa in favore della Palestina

Un gesto sorprendente scuote Benevento: lettere di sfratto firmate dall'esercito israeliano, nel contesto di un'iniziativa di solidarietà per la Palestina. Promossa dal Collettivo Hurriya, attivo nel Sannio, questa campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sul dramma umanitario a Gaza. Un invito a riflettere e agire, perché conoscere è il primo passo verso un cambiamento concreto. Continua a leggere per scoprire come la comunità si sta mobilitando.

