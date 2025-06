8xmille quasi 1 milione di euro per chi fa del bene in Trentino

L’Arcidiocesi di Trento annuncia con orgoglio la ripartizione dei fondi dell’8xmille per il 2024, quasi un milione di euro destinato a progetti solidali nel territorio. Con un importo di 979.294,11 euro, si conferma l’impegno nel sostenere iniziative contro la marginalità e per il bene comune. Un gesto concreto che dimostra come ogni contributo possa fare la differenza, trasformando le buone intenzioni in azioni tangibili di speranza e solidarietà.

