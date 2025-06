883 al via la produzione di Nord Sud Ovest Est | si cercano comparse

883 al via la produzione di "Nord Sud Ovest Est": si cercano comparse per arricchire questa nuova avventura televisiva. Dopo il grande successo della serie Sky Original dedicata agli 883, l’entusiasmo cresce e tutto è pronto per raccontare un’altra pagina di musica e passione. Se desideri far parte di questa straordinaria narrazione, questa è la tua occasione per entrare nel mondo di uno dei gruppi più iconici d’Italia…

Tutto è pronto per l’inizio della produzione del secondo capitolo della serie tv che racconta la storia degli 883. Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, che hanno prestato il loro volto a Max Pezzali e Mauro Repetto nella serie di successo Sky Original “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883“, sono pronti . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - 883, al via la produzione di “Nord Sud Ovest Est”: si cercano comparse

In questa notizia si parla di: produzione - nord - ovest - cercano

Arte e rigenerazione urbana a Napoli Nord, un bando a sostegno della produzione artistica per giovani under 35 - L’arte si fonde con la rigenerazione urbana a Napoli Nord grazie a "Milk (R)evolution". Fino al 23 maggio, giovani artisti under 35 possono partecipare a questo bando, promosso da Comunica Sociale e sostenuto dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, per dare vita a proposte artistiche innovative e contribuire al rinnovamento della città .

TORNANO GLI 883 IN TV – AL VIA I CASTING PER LA NUOVA STAGIONE! Dopo il grande successo di Hanno ucciso l’Uomo Ragno, sta per arrivare Nord Sud Ovest Est, la seconda stagione della serie evento dedicata alla storica band italiana. La produzi Vai su Facebook

Martin Scorsese torna in Italia: al via i casting in Puglia e Basilicata per la serie “The Saints”; La grande crisi delle aziende agricole: “In 20 anni dimezzate nel Nord Ovest”; Derek Sala. Il distretto ceramico cerca nuovi fornitori e sperimenta nuove ricette.

Industria: Nord ovest attende risposte da Governo e Regione Segnala ansa.it: Il Nord ovest della Sardegna è di nuovo in piazza oggi a Porto Torres per sollecitare i governi regionale e nazionale a programmare e investire sullo sviluppo industriale e sulla produzione di ...