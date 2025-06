80mila lavoratori minorenni in Italia

Nel 2024 si registra un record allarmante: oltre 80.000 minorenni lavorano in Italia, con regioni come l'Alto Adige e la Valle d'Aosta che guidano questa triste classifica. La crescente presenza di giovani sul campo del lavoro porta con sé preoccupanti numeri di incidenti e infortuni, alcuni anche mortali. È urgente affrontare questa problematica per tutelare il futuro dei nostri ragazzi e garantire loro un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

8.30 Il 2024 registra il record di lavoratori minorenni:80.991 tra i 15 e 17 anni. Le regioni con percentuale più alta il T.Alto Adige (21,63% della popolazione minorenne), la Valle D'Aosta (15,34%), l'Abruzzo (8,46%) seguiti da Marche (7,57%) Puglia (6,24%),Sardegna (6,24%) Il numero di denunce di infortunio sul lavoro è salito dai 5.816 del 2020 ai 18.825 nel 2023. Sei gli infortuni mortali nella fascia d'età 15-17 anni nel quinquennio 2019-2023. Sono dati del 3° Report dell'Unicef nel Giorno contro lo sfruttamento del lavoro minorile. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

