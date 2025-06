6^ Biennale di Genova | 83 location ospitano le opere di oltre 200 artisti provenienti da tutto il mondo

Preparati a un viaggio tra le frontiere dell’arte contemporanea: la 6^ Biennale di Genova, dal 14 al 28 giugno 2025, trasforma la città in un palcoscenico globale con 83 location e oltre 200 artisti da tutto il mondo. Un’occasione unica per immergersi in un’esplosione di creatività e innovazione, promossa da SATURA con il patrocinio di istituzioni prestigiose. Non perdere questa straordinaria celebrazione artistica che farà di Genova il cuore pulsante dell’arte internazionale.

Dal 14 al 28 giugno 2025 si terrà la 6^ Biennale di Genova – Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea, promossa da SATURA con il patrocinio di Regione Liguria, Comune e Città Metropolitana di Genova, Camera di Commercio e Ambasciatori di Genova nel Mondo. Curata da Mario Napoli e Flavia.

