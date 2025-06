34enne ha una crisi d' ira alle poste a Taranto e si scaglia contro le impiegate arrestato per violenza

Un episodio di violenza alle poste di Taranto scuote la comunità: un uomo afgano di 34 anni, in preda a una crisi d’ira, si è scagliato contro due impiegate, finendo poi in manette per resistenza e violenza. Un caso che mette in luce le tensioni e le sfide quotidiane, ricordandoci quanto sia importante il rispetto reciproco. La vicenda solleva domande sulla gestione della rabbia e sulla sicurezza negli ambienti pubblici.

Un cittadino afgano di 34 anni è stato arrestato per violenza e resistenza dopo aver aggredito verbalmente due impiegate postali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 34enne ha una crisi d'ira alle poste a Taranto e si scaglia contro le impiegate, arrestato per violenza

In questa notizia si parla di: arrestato - impiegate - violenza - 34enne

TARANTO - ARRESTATO CITTADINO AFGANO PER VIOLENZA, MINACCIA E RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di nazionalità afgana di 34 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di violenza, minaccia, r Vai su Facebook

34enne ha una crisi d'ira alle poste a Taranto e si scaglia contro le impiegate, arrestato per violenza; Aggredisce le impiegate dell'ufficio postale e si scaglia contro i poliziotti: arrestato un 34enne; Taranto, urla contro impiegata delle Poste e tenta di colpire gli agenti: arrestato 34enne.

Urla contro le impiegate delle Poste e tenta di colpire i poliziotti: arrestato Da msn.com: Un 34enne è stato arrestato dalla polizia a Taranto con le accuse di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.