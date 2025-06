25 anni di Libero Quotidiano Mattarella | Traguardo importante Garantire diritto dei cittadini a essere informati

Celebrando 25 anni di “Libero”, un quotidiano simbolo di informazione libera e indipendente, vogliamo riflettere su quanto sia fondamentale garantire ai cittadini il diritto di essere sempre aggiornati. In un contesto in cui l’informazione è più che mai essenziale, questo traguardo rappresenta un impegno condiviso per mantenere viva la libertà di stampa e la verità. Questi anni sono la dimostrazione che la passione e la dedizione fanno la differenza.

"Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario della nascita del quotidiano "Libero", desidero inviare alla redazione e a tutto il personale il mio augurio di buon lavoro. Venticinque anni di vita sono un traguardo importante per un quotidiano, specie in un periodo non semplice per la carta stam.

Editoria: Ronzulli (FI), "Libero" voce autorevole, auguri per suoi 25 anni Secondo agenzianova.com: "Venticinque anni di attività sono un traguardo importante, che va festeggiato.