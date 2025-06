25 anni di Libero Quotidiano Mattarella | Traguardo importante Garantire diritto dei cittadini a essere informati

Celebrando 25 anni di libertà e informazione, “Libero” si conferma un punto di riferimento imprescindibile in un'epoca di sfide e trasformazioni. Questo traguardo testimonia l’impegno e la passione di una redazione dedicata a garantire ai cittadini il diritto fondamentale di essere informati. Con entusiasmo, rivolgiamo i migliori auguri per un futuro ricco di successi e nuove sfide da affrontare con determinazione e coraggio.

"Nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario della nascita del quotidiano "Libero", desidero inviare alla redazione e a tutto il personale il mio augurio di buon lavoro. Venticinque anni di vita sono un traguardo importante per un quotidiano, specie in un periodo non semplice per la carta stam.