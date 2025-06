25 anni di Libero Quotidiano Giorgia Meloni | Grazie per aver contribuito a dare voce a un' Italia libera e spesso controcorrente

Celebrando 25 anni di Libero, vogliamo riconoscere il valore di un quotidiano che ha saputo dare voce a un’Italia libera e spesso controcorrente. Grazie a Giorgia Meloni e a tutti i professionisti che, con dedizione e passione, rendono possibile questa realtà. Un pensiero speciale va anche agli editori e al fondatore Vittorio Feltri, pilastri di questa lunga avventura. Auguri a Libero per il suo brillante quarto di secolo, un esempio di impegno e libertà di stampa.

"Auguri a Libero per i suoi primi 25 anni di attività. Un sentito saluto a tutta la direzione e ai giornalisti che, ogni giorno, lavorano con passione a un giornale che è diventato un punto di riferimento nel panorama dell'informazione. Un pensiero speciale agli editori e al fondatore Vittorio Feltr.

